Цены на бензин в Алтайском крае пережили месячную "заморозку"

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Средние цены на бензин в Алтайском крае не меняются уже месяц – колебания стоимости топлива прекратились в середине января.

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Прочее Новый год — новые цены: бензин опять начал дорожать в Алтайском крае

По информации Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в период с 4 по 11 февраля средняя стоимость литра АИ-92 в регионе составляла 37 рублей, АИ-95 – 38,89 рубля, дизельного топлива – 40, 53 рубля.

Отметим, что на этом уровне цены на горючее в крае установились в середине января. Таким образом, на топливном рынке в регионе уже в течение месяца наблюдается стабилизация стоимости топлива.

Временная пауза в процессе удорожания ГСМ в данный момент характерна для всей Сибири.

Напомним также, что очень заметная динамика на топливном рынке Алтайского края, связанная с удорожанием бензина, фиксировалась в ноябре – декабре прошлого года.