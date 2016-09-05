Цены на дизельное топливо в Алтайском крае являются самыми низкими в Сибири

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Снижение стоимости дизельного топлива произошло в Алтайском крае на 5,3% с начала этого года при среднем снижении по Сибирскому федеральному округу на 2,8%. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.

В прошлом месяце цена на дизельное топливо также продолжила снижаться. В результате средняя потребительская стоимость литра дизельного топлива составила 33,88 рубля. Как подсчитали специалисты Алтайкрайстата, в конце прошлого месяца в рейтинге регионов СФО по минимальным средним розничным ценам на дизельное топливо Алтайский край занимает третье место. Кроме этого, отмечается, что в нашем регионе самая низкая цена на бензин марки Аи-95 (36,66 рубля за литр) и бензин Аи-92 (33,63 рубля).