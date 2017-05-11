Цены на квартиры в Барнауле опустились до уровня десятилетней давности

Фото: Amic.ru

Цена за один квадратный метр вторичного жилья в Барнауле упала до показателей десятилетней давности. Как сообщают аналитики на сайте "Недвижимость Алтая", в апреле за один квадратный метр жилья нужно было заплатить 44 тысячи 40 рублей — это сравнимо с показателями апреля 2007 года.

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По мнению экспертов, главная причина такой ситуации — отсутствие спроса у населения. Многие барнаульцы еще не восстановили свое финансовое положение после прошедшего кризиса. Те, кто срочно нуждался в улучшении жилищных условий, сделали это раньше. Кроме того, на рынке заметно стало меньше инвесторов. Однако к осени возможна положительная динамика роста, когда ипотечные ставки снизятся на несколько процентов.

Как ранее писал Amic.ru, общее снижение стоимости жилья в столице Алтайского края с начала 2017 года составило 1,22%. Как пояснила изданию специалист по рынку недвижимости компании "Сити Трейд" Евгения Мальцева, цены на вторичное жилье и новостройки упали ниже некуда. Если раньше за определенную цену можно было купить однокомнатную квартиру, то сейчас на эти деньги можно приобрести уже двухкомнатную. По ее данным, средняя цена в краевой столице составляет около 34 тысяч рублей за квадратный метр. Причем некоторые застройщики не думают о качестве, стараясь минимизировать затраты на строительство.

Эксперты прогнозируют, что в ближайший год не будет роста цен на вторичное жилье. Для этого просто нет предпосылок. Есть такое ощущение, что со временем цена упадет еще ниже.