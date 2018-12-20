Цены на приставки проверят на Алтае из-за перехода на цифровое вещание

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Алтайское краевое УФАС России приступило к мониторингу цен на рынке реализации цифровых приставок. До конца года во всех районах края будет запущен второй мультиплекс и будут идти 20 каналов в превосходном качестве. При этом аналоговое вещание предположительно пропадет к лету 2019 года, и те жители, которые не успеют приобрести приставки, останутся без любимых программ.

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Прочее Как Алтайский край перейдет на цифровое ТВ и кто от этого пострадает

Как сообщили в УФАС, оперативный сбор данных о ценах на ТВ-приставки организован по поручению ФАС России в связи с переходом телевещания с аналогового формата на цифровой в стандарте DVB-T2. В этой связи гражданам, чьи телевизоры не поддерживают прием цифрового сигнала, необходимо покупать пользовательское оборудование для приема цифрового телевидения (ТВ-приставки).

Антимонопольное ведомство берет на особый контроль вопрос недопущения необоснованного роста цен на ТВ-приставки. В настоящее время у продавцов ТВ-приставок Алтайского края запрошена информация об изменении цен за период с июня по декабрь 2018 года. Фактический анализ цен проводится и сотрудниками управления в розничной продаже.

"Наша цель, в связи с увеличением спроса, проанализировать ценообразование на ТВ-приставки и не допустить нарушения антимонопольного законодательства в части необоснованного завышения цен на продукцию на фоне перехода на цифровое вещание", — отметил руководитель Алтайского краевого УФАС России Степан Поспелов.

Мониторинг цен будет осуществляться ежемесячно на постоянной основе в течение первого полугодия 2019 года.

Средняя стоимость приставки на данный момент составляет чуть более тысячи рублей. Можно найти в магазинах региона некоторые модели как за 800 рублей, так и за 2-3 тысячи.