Цены на яйца в Алтайском крае взяли под контроль перед Пасхой
Антимонопольщики взяли на карандаш вопрос стоимости данного продукта перед главным православным праздником
Фото: hronika.info
Ситуацию с ценами на яйца проконтролирует в Алтайском крае региональное управление антимонопольной службы в контексте приближающейся Пасхи.
Как сообщили в пресс-службе краевого УФАС, сотрудники ведомства ежегодно изучают ценовую ситуацию на рынке в преддверии главного православного праздника.
"Управлением направлены запросы в адреса птицефабрик Алтайского края и Новосибирской области, которые являются ключевыми поставщиками яйца куриного на территории края", – подчеркивают в антимонопольной службе.
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Производителям яиц предписано предоставить сведения о себестоимости производства, а также о действующих отпускных ценах и прогнозе оптовых цен на весну. Подобные меры контроля применяются и на розничном рынке.
Все эти сведения поступят в УФАС в марте. Православные христиане и католики, напомним, празднуют Пасху в этом году вместе 16 апреля.
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