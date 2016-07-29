Цессия: как в квитанции барнаульцев попал новый платеж?

27 июля в ИА "Амител" состоялась онлайн-конференция, посвященная вопросу передачи долгов населения за электроэнергию БГЭС по договору цессии. На вопросы читателей отвечал Иван Данилович Василиади, генеральный директор АО "Барнаульская горэлектросеть".

Напомним, что управляющие компании Барнаула передали долги населения за электричество АО "Барнаульская горэлектросеть" по договору цессии. С тем, чтобы объяснить горожанам все нюансы процесса, и была проведена конференция.

Что такое цессия?

Договор цессии имеет давнюю историю и встречается еще в римском праве. В переводе с латинского "cessio" означает уступку, передачу. Этот устоявшийся юридический термин запутал многих барнаульцев.

Цессия в квитанции за электричество – это не дополнительные платежи, а старые долги перед управляющей компанией, право на взыскание которых последняя передала в "Барнаульскую горэлектросеть". Сумму долгов можно найти в графе "прочие расходы" квитанции, которая может включать как основной долг, так и пеню. Если графа не содержит информации о цессии, вероятнее всего, у вас просто нет долга за электроэнергию.

"По договору цессии нам передается право взыскания индивидуального потребления электричества и/или ОДН. Услуги не будут разделены, поскольку управляющая компания передает нам общий долг за энергоснабжение. Соответственно, пеня будет начисляться на всю переданную сумму", – уточнил Василиади.

Отдельно стоит рассказать о своего рода уникальной ситуации с жильцами домов, управляемых УК "Управдом". В связи с банкротством этой компании на продажу были выставлены долги перед всеми ресурсоснабжающими организациями, которые приобрела "Барнаульская горэлектросеть". Поэтому, в соответствии с законодательством, БГЭС имеет право потребовать с жителей задолженность за воду и отопление.

Зачем УК передали долги жильцов поставщику электроэнергии?

Новости

Общество БГЭС: электроэнергия без счетчика вырастет в цене на 40-50%

Управляющие компании традиционно не работают должным образом с дебиторской задолженностью, и долги населения перед поставщиками растут. При этом УК является своего рода посредником в трансфере денежных средств от потребителя к энергоснабжающей организации. Передача долгов по договору цессии просто убрала из цепочки передаточное звено, что, по мнению Ивана Василиади, добавит прозрачности в расчеты.

Что делать, если вы не согласны с суммой долга?

В случае, если вы получили квитанцию с цессией, сумма которой кажется вам некорректной, вы можете обратиться в УК вашего дома и запросить у нее справку об отсутствии долга. Справку нужно будет предъявить в сервисный центр "Барнаульской горэлектросети", после чего это платежное требование будет исключено из квитанции.

Если и по данным управляющей компании на вас числится долг, с размером которого вы не согласны, в решении вопроса поможет суд.

Отвечая на вопрос о том, когда в ЖКХ закончится эпоха перманентных перемен, Иван Василиади отметил: "Мы надеемся, что реформы ЖКХ вышли на финишную прямую и переход на прямые расчеты населения с ресурсоснабжающими организациями будет являться кульминацией. Это должно привести к окончательному упорядочиванию расчетов граждан за потребленные ресурсы и сократить рост дебиторской задолженности".

Отметим, что процесс передачи долгов по договору цессии весьма непрост для понимания. Поэтому АО "Барнаульская горэлектросеть" будет и далее проводить разъяснительную работу среди населения, чтобы никто не чувствовал себя обманутым.