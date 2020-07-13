Часовня на месте гибели Михаила Евдокимова начинает постепенно разрушаться

Жительница Алтайского края в сообществе Barnaul22 рассказала о состоянии часовни, которая находится на месте гибели Михаила Евдокимова. С нее начинает осыпаться штукатурка, появляются трещины, отслаивается плитка.

Женщина не смогла найти информацию о том, за чей счет должна ремонтироваться часовня и вспомнила о том, что ранее активисты писали петицию с просьбой передать памятник на баланс Зонального района.

"Не хотелось бы, чтобы память о Михаиле Евдокимове ушла в разруху и стерлась с лица земли. Хотелось бы хоть как-то привлечь внимание властей к состоянию мемориального комплекса", – подытожила жительница края.