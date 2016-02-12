Часть домов в Барнауле останутся без воды 14 февраля из-за ремонтных работ
На пересечении проезда Вагонного и улицы Новороссийской идут плановые ремонтные работы
Из-за проведения плановых работ по замене задвижки на пересечении проезда Вагонного и улицы Новороссийской 14 февраля с 9.00 до 20.00 будет отключено водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба Барнаульского водоканала.
В этот день воды не будет по следующим адресам:
Жилые дома:
улица Телефонная, 52, 54, 58-82, 87-131, 165-233
улица Антона Петрова, 106, 108, 110, 106а, 108а, 110а, 120, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 144, 109-131
улица Советской Армии, 121
улица Новороссийская, 60-128, 53-69
проезд Вагонный, проезд Стрелочный, проезд Новороссийский, улица Радлова
Административные здания:
улица Антона Петрова, 112, 130, 122, 108б
улица Новороссийская, 35, 47, 47/1, 51, 134, 134б, 140
улица Советской Армии, 66, 89, 95, 95а, 101а
улица Автотранспортная, 55, 55г, 55д, 55е
На время производства работ будет организован подвоз воды автоцистернами. Уточнить информацию можно в call-центре "Росводоканал Барнаул" по телефону 28-22-00.