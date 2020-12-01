Частные клиники в Алтайском крае привлекают для помощи пожилым людям

В 2020 году Алтайский край вошел в число пилотных регионов по вовлечению частных клиник в оказание услуг людям старше 65 лет. По задумке, это должно снизить смертность среди пенсионеров.

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В задачи проекта входит улучшение медицинского обеспечения маломобильных граждан. В условиях распространения ОРВИ, гриппа и COVID-19 частные организации позволяют снизить нагрузку на бюджетные медицинские учреждения.

В Алтайском крае участниками проекта стали три частные медицинские организации: "Хелми", "ЮниЛаб", "Клиниче­ская больница "РЖД-Медицина" города Барнаул". Они работают на территории Заринска, Новоалтайска и Барнаула, пишет официальный сайт Алтайского края.