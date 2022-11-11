Частные сети: на объектах нефтяной компании испытали приватный LTE

Специалисты билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») развернули на промышленных объектах Иркутской нефтяной компании корпоративную сеть LTE (Private LTE). Партнёром стала компания АО «ИскраУралТЕЛ».

Во время тестового запуска оценивали качество видеопотока, идущего с постоянно работающей в сети LTE видеокамеры, установленной статично, а также качество изображения с движущихся объектов. Также протестировали сервис РТТ (push-to-talk), позволяющий заменить рации.

Результатом проекта стала итоговая обкатка всех протестированных в течение двух недель сервисов с участием представителей АО «ИскраУралТЕЛ» и ПАО «ВымпелКом».

«Данный проект поможет бизнесу выйти на новый уровень технологических возможностей на базе LTE, и заложить фундамент для построения глобальной „Индустрии 4.0“. Создание современной и защищённой сети Private LTE на базе отечественных технологий гарантирует для наших клиентов стабильность и высокую производительность, а также повышенный уровень безопасности при эксплуатации объектов», — сказал директор по работе с ключевыми клиентами ПАО «ВымпелКом» Герман Бородов.

LatgC5WTT