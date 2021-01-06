Частный дом и магазин сильно пострадали от пожара в алтайском селе

Мощный пожар произошел в селе Ельцовка в Алтайском крае 4 января, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Площадь возгорания составила около 250 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Сообщение о возгорании на пульт дежурного диспетчера поступило в 21 час 17 минут. Тушить пламя отправились пожарно-спасательные расчеты из 42-й пожарно-спасательной части, 13-й и 14-й краевых пожарных частей. Магазин и частный дом находились под одной крышей. К моменту приезда спасателей открытым огнем на большой площади полыхала кровля.

Чтобы справиться с огнем, пожарным потребовалось больше двух часов. И еще полтора часа спасатели устраняли последствия пожара. По данным краевого МЧС, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с печью.

В ведомстве еще раз напомнили, что в период холодов нужно особенно тщательно соблюдать все правила эксплуатации отопительных печей. Ранее в МЧС рассказали, что только за первые четыре дня января в Алтайском крае произошло 80 возгораний. В огне погибли девять человек.