Частный жилой дом загорелся вечером 18 ноября

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Возгорание частного жилого дома произошло вечером в пятницу, 18 ноября, в Центральном районе Барнаула, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 17:54. Через 14 минут пламя было локализовано, еще через три минуты ликвидировано.

На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 20 человек и шести единиц техники, в том числе от МЧС России привлекалось 16 человек личного состава и четыре единицы техники.