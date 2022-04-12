Знакомство с Telegram: «Ростелеком» обучил барнаульских пенсионеров общению в популярном мессенджере

«Ростелеком» провёл для пенсионеров из Барнаула урок знакомства с мессенджером Telegram. Встреча с участниками Алтайского регионального центра «серебряного» волонтёрства прошла в рамках социального проекта «Азбука интернета» по обучению компьютерной грамотности людей зрелого возраста.

«Старшему поколению непросто перестроиться в быстро меняющихся условиях жизни, особенно когда приходится расставаться с привычным, искать ему замену. Мы решили помочь преодолеть одну из таких проблем и поделились ещё одним способом общения в онлайне. Обучение постарались провести в комфортных условиях: с чаем, пирогами и душевными разговорами», — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

На встрече представитель «Ростелекома» Полина Азмеева рассказала, как с помощью учебного пособия «Азбука интернета» и одноимённого сайта можно самостоятельно обучаться работе на компьютере и в интернете. После чего познакомила волонтёров с новым для них мессенджером. Пенсионеры узнали, как зарегистрироваться в Telegram, пригласить друзей, создать группу, записать видео или звуковое сообщение и о других возможностях программы.

«В Алтайском крае в нашей организации работают почти две тысячи волонтёров, всего 130 отрядов. Общение между отрядами обычно шло в соцсетях и чатах. Мы как раз искали новый канал для коммуникации и очень благодарны за урок знакомства с Telegram. Сразу после урока создали в нём свою группу „Серебро Алтая“, в которой уже активно общаются 36 человек», — сообщила руководитель регионального центра «серебряного» волонтёрства Ольга Степанова.

В завершении «Ростелеком» устроил для волонтёров чаепитие с осетинскими пирогами, во время которого участники делились впечатлениями от знакомства с пособием «Азбука интернета» и новым каналом виртуального общения.