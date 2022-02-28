Чего хотят женщины: подборка полезных гаджетов в подарок на 8 Марта

Выбор подарков на 8 Марта не становится легче год от года. Многие женщины радуются цветам и конфетам, но что делать, если ваша любимая девушка, жена или дочь более требовательные барышни? Угодить им можно, если прийти за подарком в официальные магазины Xiaomi. В ассортименте сети есть множество красивых, креативных и полезных гаджетов для любой представительницы прекрасного пола.

Для самых близких

Выбрать, что подарить жене, девушке или маме, как правило, проще — часто они сами намекают о своих предпочтениях. Например, если бытовые вопросы отнимают много времени, хорошим презентом станет робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop или умная мультиварка Xiaomi Mi Induction Heating Rice Cooker.

Выбрать в подарок девушке косметику или украшения непросто — можно просто не угадать. Но многие из них будут рады новому смартфону с отличной камерой, например Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128Gb, или беспроводному блендеру — такому, как Xiaomi Deerma Juice Blender.

Коллеге, сестре, подруге

Если вы выбираете подарок индивидуально, можно рассмотреть умные часы Xiaomi Redmi Watch 2 Lite или фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 NFC. А если подарки закупаются для нескольких человек — например, для всех сотрудниц отдела, — хорошим вариантом будет термокружка Xiaomi Viomi Portable Thermos W8, внешний аккумулятор Xiaomi Mi Powerbank 3 10000mAh Ultra и другие полезные аксессуары.

Детям и подросткам

Если несколько лет назад на 8 Марта девочкам дарили в основном бижутерию, канцелярию и сувениры, то сейчас можно подобрать недорогой креативный электронный гаджет. Школьницы будут рады моноподу для селфи Xiaomi Mi Selfie Stick или стильным наушникам Xiaomi Mi True Wireless Earbuds. Нужен более оригинальный подарок? Рюкзак Mizar LED Generation 3 с подсветкой приведёт в восторг девочку-тинейджера. Также обратите внимание на беспроводную зарядку с ночником Xiaomi Yeelight Wireless Charging Night Light.

Магазин оригинальной техники компании Xiaomi в Сибири готов предложить вам и массу других интересных вариантов. Переходите на сайт, выбирайте и заказывайте подарки на 8 Марта для супруги или девушки, сестры, матери, подруги, коллеги — ассортимент и цены вас приятно удивят. Адреса магазинов в Барнауле также можно уточнить на сайте.

ООО “АВПЛАЗА.РУ”. ИНН 2225184505, КПП 222501001, ОКПО 19233043, ОГРН 1172225032320. Юр. и факт. адрес: 656056, г. Барнаул, ул. Максима Горького, дом 29, офис 217. Директор: Черных Денис Александрович. Банк: расч. счет № 40702810502000016237, БИК 040173604, кор. счёт № 30101810200000000604, доп. офис №8644/0794, 656038, ПАО “Сбербанк”, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 106а.