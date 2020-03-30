Чего мы ждем от властей Алтайского края в период эпидемии коронавируса

Вечером 29 марта 2020 года в Алтайском крае был зарегистрирован первый случай коронавируса. На 14:00 30 марта от властей региона не поступило никакой разъясняющей информации. Между тем среди населения растет паника, в мессенджерах рассылают сообщения о том, что заболевших в регионе уже не один, а трое, в социальных сетях распространяют адрес женщины, заразившейся коронавирусом, некоторые призывают перейти к агрессивным мерам в отношении этой семьи. Никаких ответов властей на вопросы журналистов еще не поступило. В связи с этим редакция ИА "Амител" обращается к властям с требованием:

Четкого оперативного и ВНЯТНОГО разъяснения ситуации по распространению COVID-2019 и мер, принятых по его профилактике и нераспространению. Чтобы не допустить паники и фейковой информации, просим пресс-службы оперативно отвечать и комментировать ВСЕ важные вопросы и моменты, связанные с распространением коронавируса, обеспеченностью больниц необходимыми препаратами, специалистами и оборудованием. Создать условия для ежедневного проведения видеобрифингов и видео-пресс-конференций.

Уважаемые представители власти, мы – журналисты – очень хотим предоставлять ДОСТОВЕРНУЮ информацию, которая бы позволила людям понимать, что происходит, и не провоцировала панику.

Своих читателей мы также призываем сохранять спокойствие и не верить фейковым новостям.