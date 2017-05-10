Чем грозит новый закон для владельцев интернет-магазинов?
Ответ на этот и другие вопросы дадут представители Mitra на бесплатном семинаре, который состоится 18 мая
Новая версия 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники" вступила в силу с 1 февраля этого года. Обновленный порядок применения ККТ предполагает, что данные о продажах с каждого выбитого чека должны передаваться в налоговую инспекцию через интернет.
При чем здесь интернет-магазины?
Ранее при оплате заказа в интернет-магазине при помощи электронных средств платежа (банковские карты, электронные деньги) не требовалось использование касс. Теперь же владельцы абсолютно всех интернет-магазинов после оплаты клиентом заказа должны пробить чек и предоставить его покупателю, а также отправить чек в налоговую.
Так что владельцам интернет-магазинов необходимо успеть до 1 июля перейти на новую кассу. О том, как грамотно и безболезненно это сделать, расскажут на бесплатном семинаре "Как подготовить ваш интернет-магазин к 54-ФЗ", который состоится 18 мая в Барнауле.
Посетив семинар, можно узнать:
- Чем грозит для интернет-магазинов 54-ФЗ
- Что такое онлайн-кассы, что необходимо сделать с интернет-магазином до 1 июля
- Какие грядут изменения в работе платёжных систем и служб доставки
- Как принять оплату, оформить возврат и частичную отгрузку заказа согласно новым правилам
- Какие штрафы будут, если владельцы ИМ не будут использовать новую кассу
- Как рассчитать бюджет на модернизацию интернет-магазина
Ознакомиться с программой семинара и зарегистрироваться можно на сайте
Все вопросы следует задать по телефону +7 (3852) 57-25-25 или отправить на email seminar@mitra.ru