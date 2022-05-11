Чем опасен коридор затмений и что нужно сделать до 16 мая, чтобы изменить судьбу?

Жители Земли находятся на самом пике коридора затмений, уверяют астрологи. По их словам, это астрономическое событие обладает особыми свойствами, которые могут сильно повлиять на судьбу каждого человека. Этот коридор также называют кармическим. Закончится он 16 мая. Астрологи уверены, что до этого момента нужно сделать несколько важных вещей, чтобы обрести благосклонность удачи.

Рассказываем, что такое коридор затмений, чем он опасен и что обязательно нужно успеть до 16 мая 2022 года.

Что такое коридор затмений? Так астрологи называют явление, когда солнечное и лунное затмение происходят друг за другом в короткий промежуток времени. Обычно период между двумя событиями составляет около двух недель. 30 апреля 2022 года жители Земли (впрочем, не все) могли наблюдать солнечное затмение, которое на этот раз совпало с новолунием. Это событие дало старт новому коридору затмений, который завершится 16 мая 2022 года.

Чем закончится коридор затмений 16 мая 2022 года? Лунным затмением. Произойдёт оно 16 мая в 07:14 по московскому времени. Впрочем, увидеть этот явление на территории России не получится.

Чем так опасен коридор затмений? С точки зрения астрономии — ничем. Это всего лишь два затмения, которые идут друг за другом. Порядок движения небесных тел в Солнечной системе такой, что эти события нередко идут друг за другом с небольшим интервалом. Но астрологи считают, что коридор затмений — это мощный энергетический период. По их словам, это время нестабильности, когда люди начинают чувствовать раздражительность, растерянность и необъяснимую тревогу. Из-за этого нарушаются многие процессы: мы чаще допускаем ошибки, болеем и ссоримся близкими. Кроме того, во время коридора затмений все наши решения имеют особую значимость, уверяют специалисты. Мол, некоторые поступки могут определить нашу жизнь на долгие годы вперёд. Астрологи даже выделяют периоды времени, когда энергетические потоки будут наиболее мощными: 12 мая — в 12:12 мск;

13 мая — в 13:13 мск;

14 мая — в 14:14 мск;

15 мая — в 15:15 мск;

16 мая — в 16:16 мск. В это время можно добиться благосклонности судьбы, если действовать правильно, считают астрологи.

Как изменить свою судьбу до 16 мая 2022 года? По словам экспертов, самое важное — определить для себя правильный круг общения. Лучше избавиться от людей, которые несут в вашу жизнь негатив. Кроме того, следует разгрести дома хлам, выбросив все ненужные вещи. Астрологи считают, что коридор затмений — это идеальное время, чтобы проанализировать свою жизнь и всё переосмыслить. Например, стоит провести ревизию своих трат, чтобы в будущем не терять финансы впустую. Грамотно распределяйте свои силы и применяйте их лишь там, где точно получите результат. Лучше составить список задач по приоритету, чтобы правильно распланировать свои действия. А ещё это прекрасное время, чтобы делать подарки. Причём радовать следует не только окружающих, но и самого себя. Если вы давно мечтали о каком-то приобретении, в коридор затмений можно его смело совершить. Но не стоит «вестись» на те желания, которые у вас возникли уже после начала коридора. Поскольку коридор считают кармическим, астрологи советуют больше отдавать окружающим в этот период. Тогда Вселенная вернёт вам всё сполна.