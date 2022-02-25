Чем заменить сахар: пять популярных природных подсластителей

Сахар вреден для здоровья. Особенно если потребление превышает норму. Он негативно влияет на кожу и фигуру, портит зубы, ухудшает память и снижает иммунитет. Сахар сравнивают с наркотиком за то, что он вызывает привыкание, и называют “пустышкой”, потому что не содержит полезных для организма веществ.

Медики рекомендуют максимально ограничить употребление рафинированного сахара. Но чем же заменять его в блюдах: десертах, выпечке и напитках? Рассмотрим пять популярных природных подсластителей.

Мёд

В качестве подсластителя мёд приемлем во многих блюдах: от десертов и выпечки до мяса и коктейлей. Но продукт пчеловодства слаще и калорийнее сахара. Поэтому если в рецепте не указана дозировка, то при замене руководствуются следующими соотношениями:

— 1,5 ложки сахара заменяет 1 ложка мёда;

— 2/3 стакана мёда эквивалентны 1 стакану сахара.

Такое потребление будет считаться умеренным, и высокая калорийность не скажется на массе тела. В то же время, бесконтрольное применение лакомства однозначно приведёт к увеличению цифры на весах. Об этом надо помнить каждый раз, когда хочется увлечься сладким продуктом.

Некоторые лечебные свойства мёда признаны официальной медициной. Полезное действие обусловлено составом, в котором присутствуют витамины группы B, A, C и E, а также значимые для здоровья микроэлементы. В частности, магний, кальций и фосфор. Продукт работает как успокоительное, замедляет старение клеток, повышает мышечный тонус и усиливает иммунитет.

Но самое важное качество сладости — это антибактериальная активность, особо характерная для полифлёрных (цветочных) и тёмных видов.

Стевия

О том, что экстракт стевии, полученный из листьев одноимённого многолетнего растения, примерно в 300 раз слаще сахара, знают более 500 лет. Продукт производят в промышленных масштабах в виде порошка, таблеток, гранул и сиропа. Из-за устойчивости к высоким температурам растение подходит для добавления в горячие блюда и напитки.

Ещё об этой сладости известно, что:

— у стевии нулевой гликемический индекс;

— благодаря содержанию гликозидов стевия действует как мочегонное;

— всего 18 ккал — столько единиц содержится в 100 грамм стевии.

Кленовый сироп

Сироп с лёгким древесным привкусом варят из сока, который добывают из глубины ствола клёна. Сироп кладут в выпечку, конфеты, йогурты и горячие напитки, подают с блинами и используют при запекании мяса. Подсластитель ценен в диетическом питании. Ведь в 100 граммах содержится 260 ккал, а гликемический индекс составляет 55 единиц.

В отличие от сахара, кленовый сироп — далеко не “пустышка”. Продукт насыщен витаминами группы B, содержит натрий, магний и цинк. Полезное действие на организм проявляется в повышении иммунитета, понижении показателей “плохого” холестерина, улучшении состояния волос, активизации умственных способностей и физических сил.

Нектар агавы

С виду агава похожа на алоэ, и нектар выжимают из бутонов цветков этого экзотического растения. Путём нагрева жидкость доводят до консистенции мёда. Так получается сладкий продукт с уникальным вкусом.

Также сироп помогает выводить токсины, регулировать обмен веществ, повышать тонус и улучшать настроение. Но увлекаться продуктом не стоит. Сладость на 90% состоит из фруктозы, способной при бесконтрольном потреблении повреждать клетки печени и добавлять килограммы.

Сироп топинамбура

В отличие от агавы, необычным в топинамбуре является только название. По внешнему виду растение похоже на корень имбиря, а по сути и вкусу — на обычный картофель. Только сладкий и некрахмалистый. Но сироп из топинамбура получается уникальным: продукт напоминает цветочный мёд, но содержит мало калорий и имеет невысокий гликемический индекс.

С медицинской точки зрения натуральное средство может быть полезно:

— при гипертонии;

— для нормализации микрофлоры кишечника;

— при язвах и гастрите;

— для повышения выносливости при физических нагрузках;

— после инсультов и инфарктов;

— для повышения уровня гемоглобина и нормализации сахара в крови.

Что касается выбора сиропа, то основным показателем качества является список компонентов. Там могут присутствовать только топинамбур, вода и лимонная кислота. Поэтому при покупке важно внимательно изучать описание ингредиентов.

Статья подготовлена вместе с порталом povar.ru.