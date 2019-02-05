Чемпионат ММА с участием сильнейших бойцов состоится в Барнауле

Сила, зрелищность и мощь в купе с мужественностью и бескомпромиссным рвением к победе – все это ожидает любителей истинно мужского вида спорта 9 и 10 февраля 2019 года в столице Алтайского края.

При поддержке радиостанции DFM Барнаул в Барнауле состоится Чемпионат и Первенство Алтайского края по смешанному боевому единоборству ММА.

В соревнованиях примут участие спортсмены трех возрастных категорий: 14-15 лет, 16-17 лет и взрослые спортсмены 18+.

Зрителей ждут впечатляющие поединки между сильнейшими бойцами края. По итогам турнира будет сформирована сборная Алтайского края, которая примет участие в Чемпионате Сибири.

Программа турнира:

9 февраля в 14:00 – торжественное открытие.

Вход свободный.

10 февраля в 18:00 – финальные поединки и бои профессионалов.

Вход по билетам.

Спортивный комплекс "Обь"

ул. Папанинцев, 96В

Телефон для справок и приобретения билетов: 8(3852) 58-25-58