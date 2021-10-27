Чемпионка Олимпиады Алина Загитова представит в Барнауле шоу Навки "Руслан и Людмила"

3 ноября в Барнауле покажут мюзикл на льду "Руслан и Людмила" – один из самых зрелищных и масштабных проектов за всю историю ледовых шоу. Вас ждёт великолепное фигурное катание, красочная сценография, яркие декорации, роскошные костюмы и невероятная музыка, созданная специально для шоу.

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В исполнении талантливых фигуристов и музыкантов знаменитая поэма А. С. Пушкина раскрывается с новой стороны, сохранив при этом свой национальный колорит и драматургию. Классический сюжет в шоу-сказке пересмотрен на новый лад с помощью современных технологий и захватывающих трюков, многие из которых не имеют аналогов в мире.

Режиссёром мюзикла на льду стала Татьяна Навка. Главную роль в нём исполнила Алина Загитова, а также другой известный фигурист – Пётр Чернышёв.

Алина Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018), серебряным призёром Олимпийских игр 2018 в командных соревнованиях.

Наша редакция разыгрывает билет на две персоны на это представление (успевайте, пока ничего не отменили из-за коронавируса). Чтобы его выиграть – подписывайтесь на наш инстаграм. Все подробности там.