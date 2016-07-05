Черная вода течет из кранов жителей барнаульского "Спутника". Видео и фото

Фото: читатель портала Amic.ru

Черная вода бежит из кранов жителей барнаульского поселка "Спутник" уже более суток, сообщил во вторник, 5 июля, один из обитателей этого микрорайона Николай.

"Начиная с 4 июля, в кранах жильцов поселка "Спутник" вода из крана стала бежать "черной", в которой не то что есть приготовить, в ней помыться и постирать-то даже не реально", - жалуется наш читатель.

Житель "Спутника" подчеркивает, что вода столь ужасного качества бежит уже более суток.

"Как можно готовить с данной водой для себя и наших маленьких детей, как можно принимать душ и стирать в черной воде, вопрос открытый", - сетует Николай.