Честное пионерское: алтайские борцы за честный ЕГЭ нарисовали агитплакаты

Министерство образования и науки Алтайского края подводит итоги конкурса на лучший плакат "Алтайский край – за честный ЕГЭ!". В официальном аккаунте ведомства "ВКонтакте" с 3 по 7 июня будет проходить голосование. Работы, получившие наибольшее количество голосов, будут отмечены персонально.

Как сообщает пресс-служба ведомства, агитплакаты рисовали студенты шести образовательных организаций: Алтайского государственного университета, Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, Алтайского государственного педагогического университета, Алтайского филиала РАНХиГС, Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. В.М. Шукшина, Барнаульского государственного педагогического колледжа.

Цель конкурса – формирование активной социальной и гражданской позиции молодежи, вовлечение студентов в систему общественного наблюдения Алтайского края.

Предлагаем насладиться самыми интересными плакатами.