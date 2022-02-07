Четверо счастливчиков. Астролог назвала знаки зодиака, которые разбогатеют в феврале

Календарная зима понемногу близится к своему завершению. Но некоторые люди успеют до наступления весны значительно поправить своё материальное положение. Об этом изданию ФАН рассказала астролог Элеонора Гинзбург. По её словам, в число “денежных” счастливчиков попадут всего четыре знака зодиака.

Рассказываем, кто в феврале 2022 года найдёт новые источники дохода и сможет позволить себе роскошную покупку.

Стрельцы

Для Стрельцов последний месяц зимы окажется очень удачным в денежном плане, считает астролог. Она отмечает, что представители знака могут рассчитывать не только на хорошие заработки, но и на внезапные дорогие подарки. Кроме того, Стрельцам позволительно в феврале совершить пару крупных покупок. По мнению специалиста, они окажутся удачными.

Водолеи

Прекрасно сложится месяц и у Водолеев. У них (как и у многих других) за зиму накопилось немало важных проблем, которые можно решить только рублём. Что ж, в феврале это, наконец, получится сделать, уверяет астролог. К концу зимы вы значительно улучшите своё материальное положение.

Рыбы

Ждать финансового подъёма в феврале 2022 года стоит и Рыбам. Представители знака ощутят в себе достаточно сил и энергии, чтобы заниматься самыми разными видами деятельности. А значит, у них появится сразу несколько новых источников дохода. Естественно, для этого придётся немного побороться с ленью и неуверенностью в себе.

Весы

Весы тоже с пустыми карманами не останутся. Для них месяц будет вполне благоприятным в финансовом плане. Правда, для этого нужно много и упорно работать. Но астролог не исключает, что представителей знака ждут неожиданные счастливые случаи, которые помогут заработать. Кроме того, февраль — неплохой месяц для приобретения недвижимости.