Четверть жителей Алтайского края за год тратят неделю на стояние в пробках

Четверть автолюбителей Алтайского края за год тратят неделю своего времени на пробки. Об этом сказано в исследовании автомобильного портала "Дром.ру".

По результатам исследования, четверть водителей региона (23%) проводят в пробках более семи суток в год. Ежедневно стоят в пробках, но тратят меньше недели в год, 22% опрошенных. А больше половины автолюбителей Алтайского края (55%) утверждают, что ездят без пробок.



Каждый пятый автолюбитель региона (22%) ежедневно проводит в пробках до получаса. 18% стоят от получаса до полутора часов. Ещё 2% тратят на дорогу ежедневно от полутора до трёх часов. И 2% автолюбителей – более трёх часов.