Четверть жителей Горного Алтая проголосовала на выборах за первые четыре часа

На участки пришло уже 41,7 тысячи человек

8 сентября 2019, 12:59

Свыше 25% избирателей Республики Алтай пришли с 8 до 12 часов в день голосования, 8 сентября, сообщили в Избирательной комиссии. Выбирают главу региона и депутатов Эл Курултая. 

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На 12 утра на участки пришло 41,7 тысячи избирателей из 161 тысяч. Явка составила 25,82%. 

В Горно-Алтайске пришло 22,30% избирателей. В Кош-Агачском районе – 31,97%, Майминском – 20,24%, Онгудайском – 31,47%, Турочакском – 22,52%, Улаганском – 24,11%, Усть-Канском – 34,19%, Усть-Коксинском – 26,47%, Чемальском – 25,87%, Чойском – 29,47%, Шебалинском – 31,31%.

В 2014 году на выборах главы региона в Республике Алтай итоговая явка составила 54,2%.

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