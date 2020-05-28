Четверых детей эвакуировали во время пожара в барнаульской многоэтажке

Пожар произошел в многоквартирном доме по адресу ул. Островского, 48, в Барнауле. Загорелась квартира на первом этаже.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю amic.ru уточнили, что площадь пожара составила 20 квадратных метров. Горели личные вещи жильцов. В настоящее время пожар полностью ликвидирован.

Из дома спасатели эвакуировали шесть человек, четверо из которых – дети. В результате возгорания никто не пострадал.

Огонь тушили сразу несколько пожарных машин, вокруг которых собралась толпа жителей соседних домов. В социальных сетях пользователи публиковали видеозаписи и фотографии с места происшествия.

Ранее amic.ru писал о пожаре в нежилом частном доме на Пролетарской, где один человек погиб и еще один получил травмы. Оказалось, что помещение подожгли.