Четыре алтайских колледжа попали в число лучших в России

Четыре колледжа Алтайского края вошли в число 45 лучших колледжей Российской Федерации. Конкурс проводит Научно-исследовательский институт социальной статистики.

В Сибирском федеральном округе исследование охватило следующие города: Барнаул, Улан-Удэ, Красноярск, Иркутск, Братск, Горно-Алтайск, Абакан, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Томск, Чита.

В число лауреатов вошли Бийский педагогический и Бийский государственный колледжи, Алтайская академия гостеприимства и Алтайский промышленно-экономический колледж. Их директора получили почетные грамоты, пишет официальный сайт Алтайского края.