Полезные валентинки. Четыре идеи для подарка любимым на 14 февраля

До Дня святого Валентина остаётся всего несколько дней, а значит, пришло время задуматься о подарках для любимых. Сеть официальных магазинов Xiaomi предложила свои идеи презентов, среди которых найдутся варианты и для него, и для неё. Умные гаджеты Xiaomi приятно удивят и порадуют каждого любителя техники своим функционалом и стильным дизайном.

Электрическая зубная щётка

Красивая улыбка — визитная карточка любого человека. Выбрав в качестве подарка электрическую зубную щетку Xiaomi Mi Soocas Sonic Electric Toothbrush X5, вы поможете любимому человеку позаботиться о своих зубах. Частота вибраций насадки 37 200 колебаний в минуту даёт возможность всего за пару минут добиться почти идеальной чистоты полости рта. Щётку удобно и приятно использовать благодаря 12 режимам чистки зубов и дёсен, защите от вибрации и автономной работе в течение месяца без подзарядки.

Фен

Фен Xiaomi Mi Soocas Hair Dryer H5 — отличный подарок для девушки, которая заботится о красоте и здоровье своих волос. Мощность 1800 Вт, наличие трёх температурных режимов, скорость потока воздуха, достигающая 1,46 м/с и ионизация обеспечивают возможность быстрой, деликатной и более безопасной волос сушки. Фен компактен, весит всего 600 граммов и оснащён рукояткой с антискользящим покрытием — его удобно держать в руке.

Электробритва

Аккумуляторная электробритва Xiaomi Mi Soocas S3 — прекрасный вариант подарка для любимого мужчины. Степень защиты IPX7 обеспечивает возможность сухого и влажного бритья. Три плавающие бреющие головки бритвы размещены на вращающемся основании, что позволяет им точно повторять контуры лица. В сочетании с комбинацией вспомогательного и основного ножей это гарантирует идеально чистое бритьё без раздражения кожи.

Робот-пылесос

С Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop захочется возвращаться домой и проводить здесь больше времени вместе — ведь уборкой будет заниматься робот. Он может и пыль собрать, и влажную уборку сделать. Высокая мощность позволяет устройству очищать ковры и рельефные поверхности с глубокими щелями. Благодаря функции построения карты и ограничителю зоны устройство распознает любые препятствия и плавно обходит их. При необходимости восполнить заряд батареи робот возвращается на док-станцию, где включается подзарядка.

Чтобы приобрести гаджет с максимальной выгодой, посетите официальный сайт Xiaomi. Здесь можно сравнить технические характеристики заинтересовавших моделей, их цены, а также наличие в магазинах. Заказать понравившийся товар можно онлайн или по телефону +7 991-427-55-28.

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