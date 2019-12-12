Четыре слагаемых ухода за кожей. Как сохранить красоту и молодость

Ухаживать за собой – это особый ритуал для каждой представительницы прекрасного пола. Какие средства должны быть под рукой, что актуально всегда и какие новинки появились на косметическом рынке – об этом пойдет речь далее. Кстати, если сомневаетесь в выборе нового средства, всегда есть возможность воспользоваться пробником или миниатюрой с сайта Joanna, чтобы оценить качество предлагаемого средства. Снятие макияжа Очень важная часть ухода за лицом – это правильное очищение кожи от макияжа, загрязнений и пыли. Нельзя смывать косметику обычной водой, поскольку она часто бывает водостойкой. Мыло в этом случае – не лучший помощник, кожа после контакта с ним воспаляется. Для снятия макияжа необходимо приобрести специальное средство в виде жидкости или молочка. Для этой же цели можно использовать мицеллярную воду – кроме очищения, она оказывает успокаивающее действие и восстанавливает природный баланс.

Оптимальное умывание

Каждое утро начинается с процедуры очищения кожи. Многие используют обычное туалетное мыло, совершая огромную ошибку. Оно сильно пересушивает кожу и создает множество проблем. Начинается шелушение, покраснения, кожа выглядит неухоженной и воспаленной. Лучшим вариантом средства для очистки лица будет молочко, лосьон или гель для умывания. Каждое из этих средств восстанавливает кожу и бережно за ней ухаживает.

Для чувствительной кожи лучше всего подходит молочко или сливки для умывания. Достаточно небольшое количество этого средства нанести на ватный диск, протереть лицо – и все, кожа чистая и нежная. По такому же принципу пользуются лосьоном. А вот гель наносят и смывают водой. Это средство хорошо пенится, не пересушивая кожу.

Питание и увлажнение

В зимнее время года лицо особенно нуждается в дополнительном питании. В этом поможет крем, подобранный специально к вашему типу кожи. Для сухой – нужен легкий крем, который устранит покраснения и подействует успокаивающе. Комбинированная кожа сочетает в себе два типа: жирную (на подбородке и в Т-зоне) и сухую (на щеках). Крем для нее убирает сальный блеск и матирует и в то же время увлажняет нуждающиеся в этом участки кожи.

В жаркое время года понадобится увлажняющий крем. В этот период все типы кожи подвергаются воздействию высокой температуры и солнечных лучей. Поэтому нужна особенная защита.

Кроме того, нужно делать маски для улучшения цвета, свежести лица и дополнительного питания. Для жирной кожи выбирайте те, которые чистят и сужают поры, снимают воспаление. Для сухой кожи необходимы маски, способные увлажнить, восстановить ее и обеспечить дополнительным питанием. Проблемную кожу можно привести в порядок с помощью лечебных масок.

Глубокое очищение

Примерно раз в неделю необходимо делать глубокую чистку лица. Для этого важно иметь в косметичке скраб для лица, который бережно, но эффективно очистит кожу от накопленных загрязнений.

Соблюдать все эти правила несложно. Со временем этапы по уходу за собой входят в привычку, и процесс доставляет удовольствие. Особенно, когда по итогу кожа сияет красотой и здоровьем.