Четыре выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Барнауле

В администрации Барнаула обсудили схему движения общественного транспорта на время реконструкции моста на проспекте Ленина. Как сообщает пресс-центр мэрии, власти планируют обустроить четыре выделенные полосы для общественного транспорта, обособить трамвайные пути на Челюскинцев и построить разворотное кольцо для трамваев.

"Закрытие главной дорожной магистрали города на два года – это очень серьёзный для нас вопрос, поэтому необходимо максимально правильно проработать схему движения транспорта, возможно, ввести принципиально новые решения по организации дорожного движения, но необходимо сохранить уровень транспортного обслуживания населения", – поставил задачу градоначальник Вячеслав Франк.

Выделенные полосы для автобусов

Замглавы кафедры организации и безопасности движения АлтГТУ им. Ползунова Сергей Павлов рассказал, как планируется организовать схему движения транспорта на период реконструкции моста. По его словам, минимизировать заторы на дорогах можно и с помощью более частого использования общественного транспорта. А по этой причине необходимо обеспечить оптимальное его движение.

В частности, для этого в краевой столице собираются создать ряд выделенных полос для автобусов:

на проспекте Ленина – от улицы Партизанской до площади Октября;

на проспекте Калинина – от площади Октября до улицы Аносова;

по улице Аносова в направлении от проспекта Ленина до проспекта Калинина;

на проспекте Строителей – от Красноармейского до Павловского тракта.

Как отметил Павлов, для создания приоритетного движения маршрутных транспортных средств на данных участках будут определены места, где ограничат стоянку и парковку личного транспорта.

"Также для беспрепятственного движения трамваев на улице Челюскинцев планируется обособление трамвайных путей. Кроме того, предусмотрена установка новых светофорных объектов на пересечении улицы Цеховой и проспекта Калинина", – добавил заместитель завкафедрой.

Изменения в трамвайных маршрутах и разворотное кольцо

Павлов добавил, что ежедневно через путепровод проходит 25 маршрутов общественного транспорта. Реконструкция приведёт к перераспределению схем движения.

Так, изменится ряд трамвайных маршрутов:

маршрут № 1 будет двигаться по новой схеме: пл. Свободы – пр. Красноармейский – Новый рынок;

маршрут № 3: ст. Пивзавод – ул. Власихинская – Малахова – Антона Петрова – Северо-Западная – пр. Космонавтов – ул. Попова – ст. Докучаево;

маршрут № 7 будет работать следующим образом: ст. Депо № 3 – ул. Попова – Антона Петрова – Челюскинцев – Змеиногорский тракт – ст. Кордон.

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Маршруты движения трамваев № 2, 5, 9, 10 останутся без изменения, а маршрут № 4 будет закрыт. В связи с этим прорабатывается вопрос дополнительного маршрута в посёлок Восточный, где находится большое количество промышленных предприятий.

Глава МУП "Горэлектротранс" Николай Петряшин в своём выступлении отметил, что для строительства разворотного кольца, которое необходимо для оптимального движения трамваев, уже заключена часть договоров на изготовление и поставку рельс, других материалов, а деньги на него предусмотрены.

Троллейбусные маршруты и перераспределение автобусов

Схемы движения троллейбусов также претерпят изменения. Так, троллейбусные маршруты № 1, № 6 и № 7 будут курсировать лишь до дома быта. Компенсировать отсутствие троллейбусов по проспекту Ленина планируется за счёт увеличения автобусного сообщения.

Схемы движения автобусов предлагается распределить в прямом и обратном направлениях от проспекта Ленина по проспекту Калинина, по улице Аносова и далее по существующим маршрутам. Кроме того, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на устройство пешеходного перехода через железнодорожные пути от остановки "Новый рынок" до "Дома быта" и обустройство тротуара до проспекта Ленина. Строительно-монтажные работы будут выполнены до апреля 2022 года.