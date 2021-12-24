Четыре выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Барнауле

Из-за ремонта моста на Новом рынке также обособят трамвайные пути на улице Челюскинцев, а для постройки разворотного кольца уже заключаются договора

24 декабря 2021, 14:21, Никита Бородкин

В администрации Барнаула обсудили схему движения общественного транспорта на время реконструкции моста на проспекте Ленина. Как сообщает пресс-центр мэрии, власти планируют обустроить четыре выделенные полосы для общественного транспорта, обособить трамвайные пути на Челюскинцев и построить разворотное кольцо для трамваев.

"Закрытие главной дорожной магистрали города на два года – это очень серьёзный для нас вопрос, поэтому необходимо максимально правильно проработать схему движения транспорта, возможно, ввести принципиально новые решения по организации дорожного движения, но необходимо сохранить уровень транспортного обслуживания населения", – поставил задачу градоначальник Вячеслав Франк.

Выделенные полосы для автобусов

Замглавы кафедры организации и безопасности движения АлтГТУ им. Ползунова Сергей Павлов рассказал, как планируется организовать схему движения транспорта на период реконструкции моста. По его словам, минимизировать заторы на дорогах можно и с помощью более частого использования общественного транспорта. А по этой причине необходимо обеспечить оптимальное его движение.

В частности, для этого в краевой столице собираются создать ряд выделенных полос для автобусов:

  • на проспекте Ленина – от улицы Партизанской до площади Октября;
  • на проспекте Калинина – от площади Октября до улицы Аносова;
  • по улице Аносова в направлении от проспекта Ленина до проспекта Калинина;
  • на проспекте Строителей – от Красноармейского до Павловского тракта.

Как отметил Павлов, для создания приоритетного движения маршрутных транспортных средств на данных участках будут определены места, где ограничат стоянку и парковку личного транспорта.

"Также для беспрепятственного движения трамваев на улице Челюскинцев планируется обособление трамвайных путей. Кроме того, предусмотрена установка новых светофорных объектов на пересечении улицы Цеховой и проспекта Калинина", – добавил заместитель завкафедрой.

Изменения в трамвайных маршрутах и разворотное кольцо

Павлов добавил, что ежедневно через путепровод проходит 25 маршрутов общественного транспорта. Реконструкция приведёт к перераспределению схем движения.

Так, изменится ряд трамвайных маршрутов:

  • маршрут № 1 будет двигаться по новой схеме: пл. Свободы – пр. Красноармейский – Новый рынок;
  • маршрут № 3: ст. Пивзавод – ул. Власихинская – Малахова – Антона Петрова – Северо-Западная – пр. Космонавтов – ул. Попова – ст. Докучаево;
  • маршрут № 7 будет работать следующим образом: ст. Депо № 3 – ул. Попова – Антона Петрова – Челюскинцев – Змеиногорский тракт – ст. Кордон.
Схему движения транспорта на время ремонта моста на Новом рынке представят до конца года

Схему движения транспорта на время ремонта моста на Новом рынке представят до конца года

Маршруты движения трамваев № 2, 5, 9, 10 останутся без изменения, а маршрут № 4 будет закрыт. В связи с этим прорабатывается вопрос дополнительного маршрута в посёлок Восточный, где находится большое количество промышленных предприятий.

Глава МУП "Горэлектротранс" Николай Петряшин в своём выступлении отметил, что для строительства разворотного кольца, которое необходимо для оптимального движения трамваев, уже заключена часть договоров на изготовление и поставку рельс, других материалов, а деньги на него предусмотрены.

Троллейбусные маршруты и перераспределение автобусов

Схемы движения троллейбусов также претерпят изменения. Так, троллейбусные маршруты № 1, № 6 и № 7 будут курсировать лишь до дома быта. Компенсировать отсутствие троллейбусов по проспекту Ленина планируется за счёт увеличения автобусного сообщения.

Схемы движения автобусов предлагается распределить в прямом и обратном направлениях от проспекта Ленина по проспекту Калинина, по улице Аносова и далее по существующим маршрутам. Кроме того, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на устройство пешеходного перехода через железнодорожные пути от остановки "Новый рынок" до "Дома быта" и обустройство тротуара до проспекта Ленина. Строительно-монтажные работы будут выполнены до апреля 2022 года.

Как будут ходить трамваи и троллейбусы в Барнауле во время ремонта моста на Новом рынке?

Как будут ходить трамваи и троллейбусы в Барнауле во время ремонта моста на Новом рынке?

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