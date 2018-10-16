Чиновницу обвинили в халатности после избиения опекуншей детей

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Следователи предъявили обвинение сотруднице администрации Заринска в халатности, из-за которой местная жительница причиняла побои в отношении опекаемых детей. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

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По версии следствия, в период с прошлого года по 2018-й сотрудница администрации не предприняла мер по охране прав несовершеннолетних детей, которые находились под опекой жительницы Заринска. Несмотря на то, что в этот период из школы в органы опеки и попечительства не раз поступала информация о причинении одной из опекаемых девочек телесных повреждений, обвиняемая не составила акт обследования условий жизни ребенка и не сообщила правоохранителям о применении в отношении семилетней девочки противоправных действий.

Это не дало объективно разобраться в обстоятельствах произошедшего, отмечается в сообщении пресс-службы. также сотрудница допустила усыновление девятилетнего мальчика, которому женщина-опекун систематически наносила побои, а в сентябре текущего года причинила вред здоровью средней тяжести.

Таким образом, обвиняемая допустила нахождение всех детей, которые находились под опекой этой женщины, в социально опасных условиях, не использовала предоставленных ей законом полномочий, не отобрала подопечных и не отстранила опекуна от выполнения возложенных на нее обязанностей.

Следователи направили в суд ходатайство о временном отстранении чиновницы от занимаемой должности. Правоохранители проводят следственные действия, устанавливают все обстоятельства преступления.

Также продолжается расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы Заринского района, под опекой которой находились пострадавшие дети. Женщину обвиняют по статьям "причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего", "истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Находившихся под ее опекой детей изъяли, сейчас решается вопрос об их дальнейшем устройстве.