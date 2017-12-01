Чиновник в Алтайском крае забирал себе казенные деньги на ремонт дороги

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Суд вынес приговор в отношении главы Березовского сельсовета Первомайского района в Алтайском крае, признав его виновным в должностном преступлении.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, мужчине инкриминировали часть 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

Установлено, что в мае 2015 года чиновник предоставил в администрацию к авансовому отчету подложный товарный чек якобы о покупке щебня для нужд сельского совета. По факту же щебень не был закуплен.

"На основании фиктивных документов он получил из кассы денежные средства в сумме более 99 тысяч рублей и распорядился ими по собственному усмотрению. В результате присвоения должностным лицом вверенных ему денежных средств сельсовету был причинен имущественный ущерб на указанную сумму", - констатируют в СКР.

В ведомстве добавляют, что в рамках расследования была проведена судебно-техническая экспертиза по спутниковым снимкам дистанционного зондирования Земли. Это исследование и показало, что работы по ремонту дороги общего пользования в Березовке в период с мая по сентябрь 2015 года не проводились.

Чиновника признали виновным и назначили ему наказание в виде двух лет условного срока с выплатой штрафа.