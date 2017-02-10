Чиновников могут наказать за историю со спасенным собакой малышом на Алтае

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Следственный комитет подключился к разбирательству в громкой истории, связанной с оставлением матерью своего двухлетнего сына на холодной веранде – мальчик выжил только благодаря собаке, которая обогревала его, и постороннему человеку, обнаружившему ребенка.

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Прочее Собака четыре дня согревала брошенного матерью малыша в Алтайском крае

Как сообщили порталу Amic.ru в региональном управлении СКР, в данный момент ведется проверка в отношении должностных лиц органов системы профилактики.

Сам инцидент, напомним, произошел в январе этого года в Локтевском районе - женщина оставила ребёнка на неотапливаемой веранде дома. Малыша, находившегося рядом с собакой, которая его обогревала, случайно обнаружил посторонний человек.

Сейчас мальчик находится в больнице. В отношении его матери возбуждено уголовное дело. Органы следствия дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, в чьи обязанности входило осуществление профилактической работы с неблагополучными семьями.

Также краевое управление СКР ходатайствует о передаче материалов уголовного дела из органов внутренних дел в свое ведение.

