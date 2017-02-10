Чиновников могут наказать за историю со спасенным собакой малышом на Алтае
Следователи начали проверку в отношении должностных лиц системы профилактики
Фото: zastavki.com
Следственный комитет подключился к разбирательству в громкой истории, связанной с оставлением матерью своего двухлетнего сына на холодной веранде – мальчик выжил только благодаря собаке, которая обогревала его, и постороннему человеку, обнаружившему ребенка.
Как сообщили порталу Amic.ru в региональном управлении СКР, в данный момент ведется проверка в отношении должностных лиц органов системы профилактики.
Сам инцидент, напомним, произошел в январе этого года в Локтевском районе - женщина оставила ребёнка на неотапливаемой веранде дома. Малыша, находившегося рядом с собакой, которая его обогревала, случайно обнаружил посторонний человек.
Сейчас мальчик находится в больнице. В отношении его матери возбуждено уголовное дело. Органы следствия дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, в чьи обязанности входило осуществление профилактической работы с неблагополучными семьями.
Также краевое управление СКР ходатайствует о передаче материалов уголовного дела из органов внутренних дел в свое ведение.