Число детей с урологическими болезнями в Алтайском крае выросло в три раза

Рост числа урологических заболеваний среди детей фиксируют в Алтайском крае. По словам заведующего отделением хирургии Детской городской клинической больницы № 7 Андрея Бойко, частота патологий увеличилась в 2,5-3 раза.

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Как пишут "Вести Алтай", клиническая больница № 7 стала первой в регионе по внедрению малотравматичных вмешательств при лечении урологических патологий, в том числе и аномалий развития. Нередко причиной мутаций становится внутриутробная инфекция.

Как объяснил Бойко, большой вклад в выявление патологии вносит антенатальная диагностика, которая позволяет выявить изменения еще на втором и третьем триместре беременности.

По мнению эксперта, рост урологических патологий связан с изменением характера питания, увеличенным потреблением соли, изменением введения прикорма. При этом в последнее время мочекаменная болезнь встречается у новорожденных и детей грудного возраста.