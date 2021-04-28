Число детских лагерей снизилось в Алтайском крае за два года

В 2021 году 53 детских оздоровительных лагеря примут детей в Алтайском крае, рассказал журналистам министр образования и науки региона Максим Костенко в ходе пресс-конференции.

Это на 10% меньше, чем в 2019 году (в 2020-м отдых отменили из-за пандемии). Семь учреждений не смогли обеспечить соблюдение всех мер безопасности и поэтому они не примут отдыхающих.

"Многие не смогли обеспечить себе подушку безопасности, и из 60 работающих в 2019 году муниципальных и краевых загородных оздоровительных лагерей будут работать 53 лагеря, однако всего в крае будет 853 места организации отдыха детей, все меры безопасности будут соблюдены", – уточнил Костенко.

По его словам, в общей сложности планируется обеспечить отдых 26 тысячам детей, а с учётом пришкольных лагерей, которые также готовятся к открытию, – около 190 тысяч человек.

"Я думаю, в этому году максимальное количество семей, желающих оздоровить ребёнка, получат такую возможность", – подчеркнул министр.

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Глава Минобра также обратил внимание, что в этом году на компенсации путёвок в детские загородные лагеря из краевого бюджета направлено 164 млн рублей, что на 25% выше, чем в 2019-м.

Напомним, в 2021 году в Барнауле будут работать семь муниципальных лагерей: "Соснячок", "Дружных", "Медвежонок", "Спутник-2", "Маяк", "Парус" и "Звёздный". Продолжительность смен составит 14 дней.

Стоимость путёвки – 19 600 руб. В комитете по образованию города напомнили, что родителям предусмотрена компенсация в размере 6300 рублей из краевого бюджета, сотрудникам краевых государственных учреждений – ещё 4350 рублей, сотрудникам органов местного самоуправления и учреждений муниципальной бюджетной сферы – ещё 4200 рублей.

Фото: Vlagere.ru