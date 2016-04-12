Число иностранных туристов увеличилось в Алтайском крае

Число иностранных туристов, посетивших Алтайский край в 2015 году, выросло в сравнении с предыдущим годом на 18%, сообщили порталу Amic.ru в региональном управлении по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям. Преимущественно прирост произошел за счет повышенного интереса к турпродукту Алтайского края среди жителей стран СНГ.

"В прошлом году в Алтайском крае побывало 49,56 тысячи туристов. Наибольшее число иностранных туристов приехало в наш регион из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии. Из Европейских стран по количеству прибывших в регион с целью туризма лидирует Германия, из Азиатских — Китай и Монголия", – отметили в ведомстве.Как ранее отмечал руководитель Ростуризма Олег Сафонов, падение курса рубля к ведущим мировым валютам создало дополнительные возможности для развития в России въездного туризма. В настоящее время активно работают маркетинговые представительства России за рубежом, офисы Visit Russia, задача которых - пропагандировать и продвигать российский туристический продукт для иностранных туристов.

Кроме этого, в Алтайском крае фиксируется динамика и общего турпотока. По предварительным данным, в минувшем году в регионе побывали 1,9 миллиона туристов. В 2014 году этот показатель составлял 1,6 миллиона рублей. Положительная тенденция, как отмечают в ведомстве, также сложилась в связи с переориентацией турпотока наших туристов с отдыха на заграничных пляжных курортах на путешествия внутри страны.

Традиционно остается популярным отдых в Алтайском крае для жителей Сибири с преобладанием гостей из Новосибирской и Кемеровской областей. Число российских туристов и экскурсантов, посетивших регион в прошлом году, увеличилось на 17% и составило 1,2 миллиона человек.



