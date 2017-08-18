Число мобильных устройств с 4G выросло более чем в два раза

Компания Tele2 представила рейтинг мобильных устройств, которые зарегистрированы в ее сети. Доля 4G-устройств год к году выросла более чем в два раза.

В первые семь месяцев года продолжился рост количества аппаратов с поддержкой 4G – их доля достигла 21%. Рекордный прирост таких аппаратов зафиксирован в Московском регионе – в конце июля их проникновение составило 47%.

Значительная часть абонентов Tele2 выбирает устройства (смартфоны, планшеты, модемы и др.) в ценовой категории до 10 тысяч рублей – по итогам июля на их долю пришлось 34% устройств. Москвичи же стали чаще приобретать аппараты, стоимость которых превышает 20 тысяч рублей.

Наибольшей популярностью у абонентов Tele2 продолжают пользоваться смартфоны – их проникновение достигло показателя в 55%. Самый большой прирост по стране смартфоны показали на Урале и в Поволжье - их доля в этих регионах увеличилась до 56% и 52% соответственно.

По итогам первых 7 месяцев самыми популярными стали смартфоны с диагональю экрана до 5,5 дюйма (29%). Второе место занимают аппараты с диагональю от 4 до 4,4 дюйма – их доля уменьшилась до 28% от всех смартфонов в сети Tele2.

В рейтинге операционных систем лидерство удерживает Android – по итогам июля ее доля осталась на уровне 84%. Второе место занимает iOS (10%), показавшая наибольший прирост среди всех операционных систем. Третье место осталось у ОС Windows Phone, которая заняла 3%.

В целом по России в сети Tele2 доля смартфонов, поддерживающих несколько активных SIM-карт, составила 75%. Наибольший прирост таких гаджетов зафиксирован в Сибири – их доля увеличилась с начала года и составила 78%.