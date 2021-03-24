Число предпринимателей в Алтайском крае сократилось на 2,7 тыс. за год

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов рассказал журналистам на пресс-конференции 24 марта о снижении числа индивидуальных предпринимателей и предприятий в регионе.

По его словам, с 10 января 2020 года по аналогичную дату 2021-го их стало меньше на 2,7 тысячи: было 77,7 тысячи, стало – почти 75 тысяч.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что во многом это связано с трудностями, с которыми бизнес столкнулся в пандемию.

"Многие были вынуждены приостановить проекты – даже действующие предприятия, – пояснил Осипов. – У них главная задача была – сохранить коллективы".

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Прочее Алтайские власти объяснили снижение числа работников малых предприятий

Вместе с тем бизнес-омбудсмен признал, что ситуацию нельзя называть катастрофической.

Ранее в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры рассказали, что уменьшение числа работников сферы малого бизнеса в Алтайском крае связано с переходом граждан на более выгодный для них режим налогообложения.

На 10 февраля были данные о 209 027 трудящихся в секторах малого и среднего предпринимательства, а на 10 марта – уже о 208 554. Снижение за месяц составило 437 человек.