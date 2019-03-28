Число рейсов автобусного маршрута №47 сократят в Бийске

Городской транспортный диспетчерский центр предупреждает жителей Бийска об изменении количества рейсов автобусного маршрута № 47 (Речпорт – Кристалл – Иркутская – Центр).

По новому расписанию в будни будут курсировать шесть единиц общественного транспорта и три – в выходные и праздничные дни.

Изменения вступят в силу с 1 апреля 2019 года. О причинах такого решения не сообщается.