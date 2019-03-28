Число рейсов автобусного маршрута №47 сократят в Бийске
В связи с этим изменят график движения общественного транспорта
28 марта 2019, 20:29, Роман Кильмяшкин
Городской транспортный диспетчерский центр предупреждает жителей Бийска об изменении количества рейсов автобусного маршрута № 47 (Речпорт – Кристалл – Иркутская – Центр).
По новому расписанию в будни будут курсировать шесть единиц общественного транспорта и три – в выходные и праздничные дни.
Изменения вступят в силу с 1 апреля 2019 года. О причинах такого решения не сообщается.
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