Число смертей на пожарах в Алтайском крае резко выросло

Количество смертей при пожарах в регионе в январе выросло на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в ходе селекторного совещания в ГУ МЧС России по Алтайскому краю рассказал начальник управления Александр Макаров.

"Месяц январь был непростым. Зарегистрирован серьезный рост пожаров, случаев гибели людей стало больше на 58%. Наша задача – приложить максимум усилий, чтобы остановить эту тенденцию, повлиять на ситуацию. Особое внимание при проведении профилактических мероприятий необходимо уделить многодетным семьям, семьям, находящимся в социально опасном положении", – сказал он.

По данным ведомства, в январе 2020 года в Алтайском крае произошло 375 пожаров, из-за которых погибли 19 человек. В январе 2021-го случилось 510 возгораний, погибли 30 человек.

Ранее amic.ru писал о том, что два человека получили травмы в результате пожара в одном из частных домов Славгорода. По предварительным данным, причиной возгорания стала утечка газа. Спасатели призвали население внимательно относиться к технике безопасности при использовании газового оборудования.