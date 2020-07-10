Число заболевших коронавирусом в Горном Алтае перевалило за тысячу

За прошедшие сутки в Республике Алтай коронавирусом заразились 42 человека. Таким образом, общее число заболеваний в регионе выросло до 1036, информирует региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"Коронавирус подтвердился у 20 жителей Усть-Канского района, в том числе у троих детей; у 19 жителей Кош-Агачского района, в том числе у девяти детей; у жительницы города Горно-Алтайска; у жителя Майминского района и у пятилетнего ребёнка в Чемальском районе", — сообщили в штабе.

Кроме того, выздоровели еще 22 пациента. За все время из больниц региона выписали 484 человека, переболевших коронавирусной инфекцией.

Зафиксирована пятый случай смерти. Скончался 93-летний участник Великой Отечественной войны. Коронавирус у него был подтверждён 14 июня.

Как ранее писал amic.ru, с 3 июля глава региона Олег Хорохордин по результатам заседания регионального оперштаба по ситуации с COVID-19 разрешил работать туристическим базам. При этом они обязаны соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы.