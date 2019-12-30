Число заражений свиным и гонконгским гриппом выросло в Алтайском крае

Четыре случая заражения гриппом, в том числе свиным и гонконгским, зафиксированы в Алтайском крае за неделю, сообщает Роспотребнадзор. Это вдвое больше, чем неделей ранее.

За этот период с 16 по 22 декабря 19,9 тысячи жителей заболели ОРВИ. Большинство из них – дети до 14 лет. Специалисты отмечают преимущественную циркуляцию вирусов не гриппозной этиологии.

В крае проводится вакцинация взрослого населения. Прививки делают бесплатно в медицинских учреждениях края. Всего за счет федерального бюджета против гриппа привито более миллиона человек. Это почти половина населения.

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры личной профилактики, чтобы избежать заражения.