Число зараженных COVID-19 на Алтае снижается, но тяжелых пациентов становится больше

В Алтайском крае наблюдается значительное снижение уровня госпитализации зараженных коронавирусом. Об этом в ходе онлайн-брифинга 10 августа рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

"Мы видим снижение госпитализации, снижение количества больных коронавирусом в госпиталях, что сказывается на интенсивности работы медиков. Однако у нас достаточно высокий процент тяжелых пациентов. При снижении общего количества больных удельный вес тяжелых будет расти", – объяснил Попов.

По его словам, хоть пациентов и становится меньше, нагрузка на медиков все же наблюдается. Это происходит за счет увеличение числа тяжелобольных.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 95 жителей Алтайского края. Общее число зараженных в регионе теперь составляет 10 094 человека. При этом тяжелое течение болезни наблюдается у 108 пациентов, 32 из них подключены к аппаратам ИВЛ.