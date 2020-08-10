Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 10 тысяч

Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с COVID-19 сообщил о 95 новых случаях заражения коронавирусом. Таким образом, число заболевших с начала эпидемии в регионе перевалило за 10 тысяч и на сегодня составляет 10 094.

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Новые случаи распределились так: Барнаул – 50, Бийск – 9, Яровое – 6, Славгород – 3, Заринск, Рубцовск, Новоалтайск, Первомайский, Троицкий и Михайловский районы – по 2, Камень-на-Оби, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Красногорский, Крутихинский, Кулундинский, Кытмановский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Павловский, Родинский, Романовский, Смоленский, Топчихинский районы – по одному заболевшему.

Кроме того, за минувшие сутки скончались еще два человека, которым ранее диагностировали COVID-19. За весь период умерли 250 человек. От коронавирусной инфекции скончался 101 пациент, иные причины смерти – у 146 человек. На экспертизе находятся три случая.

По данным на 10 августа, тяжелое течение болезни у 108 пациентов, 32 из них подключены к аппаратам ИВЛ.