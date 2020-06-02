Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло в 4,5 раза за месяц

Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае в мае выросло в четыре с лишним раза. Если 1 мая в регионе насчитывалось 423 инфицированных, то 1 июня – уже 1915.

В краевом Роспотребнадзоре не раз подчеркивали – это связано с тем, что жители региона "хорошо провели" майские праздники.

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Прочее 70 больных коронавирусом выявили в онкоцентре Барнаула

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили еще 70 случаев COVID-19. Таким образом, на 2 июня инфекцию в регионе лабораторно подтвердили у 1985 человек. Среди них – 193 ребенка. Выздоровели 815 человек. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 50 человек, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Скончались 22 человека, которым ранее диагностировали COVID-19.