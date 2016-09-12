ЧП на полях: комбайны загораются в Алтайском крае

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Период осенних полевых работ принес с собой чрезвычайные происшествия – за сутки спасателям пришлось тушить два комбайна в разных районах Алтайского края.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, 12 сентября в 13:11 поступили данные о возгорании комбайна в Благовещенском районе. В 13:24 пожар удалось локализовать, а в 13:30 – ликвидировать.

На тушении работало четыре человека и две единицы техники.

Второй инцидент произошел примерно в это же время в Алейском районе. Здесь информация о возгорании комбайна поступила в 13:21. К 13:42 с пожаром удалось справиться. На тушение привлекалось пять человек и две единицы техники.