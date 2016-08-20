Чрезвычайная пожароопасность и град: прогноз на 21 августа в Алтайском крае

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Погода в Алтайском крае в воскресенье, 21 августа, будет весьма нестабильной – с одной стороны, в регионе ожидаются осадки, с другой – действует штормовое предупреждение о высокой пожароопасности.

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Согласно прогнозу регионального главка МЧС России, в западных районах края сохраняется высокая пожароопасность (4 класс горимости), а в Благовещенском районе ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

По данным Гидрометцентра, в воскресенье местами по краю дождь, гроза, а в предгорьях возможен град.

Температура днем +17…+22 градуса. Ветер северный четыре-девять, местами порывы до 9-14 метров.

В Барнауле временами небольшой дождь, возможна гроза. Днем до +19 градусов. Ветер до 11 метров в секунду.

