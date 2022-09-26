Что делать, если вы взяли невыгодный заём в микрофинансовой организации

Часто люди обращаются в микрофинансовые организации (МФО), когда деньги нужны срочно и незапланированно. А потом многие заёмщики, оглядываясь назад, обнаруживают, что второпях взяли заём на невыгодных условиях. Или им не нравится, как ведёт себя кредитор. Что делать? Деньги-то вы взяли, все документы подписали? В этом случае может помочь рефинансирование займа.

Что такое рефинансирование займа?

Говоря совсем по-простому, вы берёте новый заём, чтобы закрыть старый и платите уже новый, но на более выгодных условиях. На первый взгляд идея «так себе», но на деле это неплохой инструмент для уменьшения долговой нагрузки. Например, в сервисе займов «Ваш инвестор» действует тариф «Честный минус», который позволяет уменьшить процентную ставку по займу на целый 1%*.

Когда это выгодно?

Это выгодно всегда, но особенно, если вы поторопились и взяли заём под залог автомобиля или ПТС под очень высокий процент. Рефинансирование позволяет уменьшить переплаты, изменить график погашения и продлить срок выплат, а снижение ставки на полный процент может заметно облегчить финансовую нагрузку.

Кроме того, в сервисе «Ваш инвестор» клиенту предоставляют возможность оформить новый заём не только с пониженной процентной ставкой, но и увеличить его сумму. Это удобно, если вам нужны дополнительные денежные средства, а стоимость вашего автомобиля была занижена.

Как это работает?

Чтобы воспользоваться услугой перезалога в сервисе «Ваш инвестор», понадобится копия текущего договора займа или справка и паспорт. Остальную работу сервис займов берёт на себя — сотрудники свяжутся с компанией, где у вас уже имеется задолженность, и договорятся о способе её погашения.

По окончании процедуры вы сможете продолжить выплачивать свой заём с того места, где «остановились», но уже с пониженной процентной ставкой. При этом нужно помнить, что «Ваш инвестор» выдаёт займы под залог автотранспорта и воспользоваться услугой рефинансирования в компании могут только владельцы автомобилей (даже если ваш текущий заём — беззалоговый).

Подать заявку на рефинансирование можно на сайте компании vashinvestor.ru или по телефону 8-800-100-1465

Материал подготовлен сервисом займов «Ваш инвестор» (ООО ЦФР ВИ). Свидетельство ЦБ РФ № 1803550008909, ИНН 5407967714. Минимально возможная процентная ставка по тарифу «Честный минус» — 5%.

*Займы предоставляет ООО МФК «ЦФР ВИ». Свидетельство ЦБ РФ 1803550008909, ИНН 5407967714. Минимальная месячная ставка по займу 2,7%, максимальная — 8%. Срок займа от 61 дня до 1 года с возможностью ежемесячной пролонгации до полного погашения займа. Сумма займа от 15 000 до 1 000 000 рублей — для физлиц, от 15 000 до 5 000 000 рублей — для юрлиц.

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