Что думают эксперты об имплантации зубов за один день?

Когда в 2011 году в Новосибирске открылся Международный центр имплантологии iDent и предложил услугу "имплантации зубов за один день" без костной пластики по протоколу немедленной нагрузки, многие в профессиональном сообществе стоматологов восприняли это новшество скептически. Но прошло несколько лет, и сегодня все больше врачей по всей стране пересматривают свое мнение и пробуют выполнять подобные операции.

Главный врач Международного центра имплантологии iDent Михаил Тодер в 2006 году одним из первых в России начал выполнять имплантацию по протоколу немедленной нагрузки после 20-летней практики в Израиле. Только за четыре года работы в Новосибирске он выполнил около 1,5 тысяч операций имплантации плюс тысячи операций в Израиле и показательные операции для врачей-имплантологов в Москве. Как имплантолог он давно достиг экспертного уровня и сегодня обучает врачей, интересующихся инновациями в имплантации. ИА "Амител" Михаил Тодер рассказал о своем опыте в этой сфере.

- Как скоро, по вашему мнению, хирурги-имплантологи, которые начинают осваивать эту технологию, выйдут на высокий уровень?

- Прекрасно, что врачи меняют свое мнение и пробуют выполнять подобные операции, пусть пока и не во всех случаях, я уверен, они придут к хорошим результатам, но на это нужно время. Мне самому понадобились 7-8 лет и сотни операций, чтобы достичь достойного уровня, еще 2,5 года ушло на то, чтобы научить работать техников.

- В чем отличие имплантации по протоколу немедленной нагрузки?

- Как показывает наш опыт, имплантация по протоколу немедленной нагрузки позволяет избежать нескольких операций и болезненных процедур, сэкономить время, деньги и нервы. За один день (иногда 2-3 дня) человек получает зубы и в этот же день начинает ими пользоваться! Такая имплантация способна помочь даже тем, у кого атрофирована челюстная кость или недостаточный объем костной ткани и кто хотел бы вернуть улыбку без костной пластики. Благодаря этой услуге все больше "сложных" пациентов могут вернуться к полноценной жизни и все меньше считаются "безнадежными".

- Чего удалось добиться благодаря работе по протоколу немедленной нагрузки?

- Мы не просто оказываем услуги имплантации, мы постоянно развиваемся в этом направлении. Сегодня мы можем помочь пациентам, от которых другие врачи отказались, сочтя их "безнадежными". Можем вернуть зубы людям с заболеваниями, которые в других клиниках считаются "противопоказанием" к операции, например, с диабетом – это особенность наших знаний, опыта, "рук" и многих факторов, которые сконцентрированы в нашей клинике. Мы предлагаем пациентам атравматичные решения без использования костной пластики. Мы обучаем и консультируем врачей, которые интересуются инновациями в имплантации. Кроме того, iDent - международный клинический центр, это означает, что мы занимаемся исследовательской деятельностью, постоянно совершенствуем наши методики. Мы разработали и запатентовали собственную систему имплантатов, скомпилировав мировой и собственный опыт, в 2014 году получили международный, а в 2015 году российский сертификат.

Знание английского языка не оставляет перед нашими ведущими специалистами никаких барьеров на пути освоения новых знаний и мирового опыта, позволяет получать ценную информацию "из первых уст". Наши врачи могут поехать в любую страну, найти общий язык с любым специалистом, который им интересен в профессиональном плане и получить ценную информацию. Мы можем путешествовать с целью образования, поскольку клиника выделяет на совершенствование специалистов неограниченный бюджет. Поверьте, в современной российской медицине – это редкость.

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Международный центр имплантологии, клиника iDent:

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