Что можно посмотреть и купить на ярмарке "Алтайской зимовки" в Барнауле
Выставка-ярмарка будет работать 15 и 16 декабря
15 декабря 2017, 14:33, Екатерина Смолихина
Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Выставка-ярмарка ремесленной и сувенирной продукции открылась 15 декабря в Барнауле в ТД "Ультра". На ней можно приобрести оригинальные подарки с новогодней и зимней тематикой: от кукол до пряников.
На выставке были представлены так называемые шишки в шоколаде. Авторы Дмитрий и Татьяна выиграли с этим сувениром на Всероссийском фестивале-конкурсе "Туристический сувенир" 2017 года, который проходил в Кирове.
Это настоящая сваренная сосновая шишка в темном шоколаде.
Ярмарка проходит в рамках праздника "Алтайская зимовка" и будет работать 15 и 16 декабря с 10 до 20 часов.
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