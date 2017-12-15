Что можно посмотреть и купить на ярмарке "Алтайской зимовки" в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Выставка-ярмарка ремесленной и сувенирной продукции открылась 15 декабря в Барнауле в ТД "Ультра". На ней можно приобрести оригинальные подарки с новогодней и зимней тематикой: от кукол до пряников.

На выставке были представлены так называемые шишки в шоколаде. Авторы Дмитрий и Татьяна выиграли с этим сувениром на Всероссийском фестивале-конкурсе "Туристический сувенир" 2017 года, который проходил в Кирове.

Это настоящая сваренная сосновая шишка в темном шоколаде.

Ярмарка проходит в рамках праздника "Алтайская зимовка" и будет работать 15 и 16 декабря с 10 до 20 часов.